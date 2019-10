Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich stelle mich zur Wahl, um besonders den jungen Menschen in meiner Heimat und ganz Thüringen eine Stimme zu geben. Ich empfinde Politik als starr und häufig nicht rational. Hinzu kommt die immer weiter voranschreitende Spaltung unserer Gesellschaft, was durch wissentliche, aber auch unwissentliche Falschmeldungen und Hetze befeuert wird. Meine Kandidatur steht vor allem für mehr Rationalität in Politik und gesellschaftlichem Handeln. Vor allem möchte ich sowohl im Wahlkampf als auch danach die richtigen und relevanten Fragen stellen. Denn wir sprechen hier von unserer Zukunft.

Unser Bildungssystem sollte flexibel auf die unterschiedlichsten Lebensphasen ausgerichtet sein. Ich unterstütze eine Modernisierung der Lehrinhalte durch verstärktes digitales Lernen sowie die Verankerung von Umweltthemen. Wir müssen die Arbeitsbedingungen für Lehrer*innen so attraktiv machen, damit sie gern in Thüringen unterrichten und fehlende Lehrer*innenstellen konsequent besetzt werden können. Darüber hinaus muss frühkindliche Bildung, insbesondere der Kitabereich, einen höheren Stellenwert erhalten.

Wirtschaftlichkeit und ökologisches Handeln sollte stärker miteinander verwoben werden. Dies sollte ein entscheidendes Kriterium für die Vergabe von Investitionen und Fördergelder sein. Möglichkeiten zur Entlastung der Unternehmen sehe ich besonders in einer Vereinfachung der Bürokratie. Das Land Thüringen sollte regionale Wirtschaftskreisläufe in den Fokus nehmen. Das spart Geld, schafft Arbeitsplätze und ist zudem ökologisch. Ich möchte mich zudem für die Stärkung des Handwerks einsetzen, z.B. indem man die betrieblichen Ausbildungen unterstützt und aufwertet.



Das Thüringer Verkehrsministerium muss die Grundlage für eine erfolgreiche Verkehrswende schaffen. Dazu muss ein Großteil der verfügbaren Gelder in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs fließen. Ein gut verzahnter landesweiter Verkehrsverbund soll eingeführt werden. Zudem möchte ich Sharing-Konzepte unterstützen. Der Straßenbau sollte sich primär auf Reparatur, besonders in ländlichen Regionen und den Radwegeausbau konzentrieren.