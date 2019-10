Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Thüringen fit zu machen in Zeiten des Klimawandels. Fit in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft und bei den Finanzen und der Umwelt. Dazu gehört der zügige Umbau unserer Energiewirtschaft auf 100% erneuerbare Energien in allen Sektoren.