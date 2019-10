Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich erhole mich am liebsten beim spazieren im Thüringer-Wald.

ich habe mich als Direktkandidat zur Wahl gestellt, da neue Politiker gebraucht werden, die tatsächlich mitten aus der Bevölkerung sind. Ein anderer Grund ist die Bekanntmachung vom Internationalistischen Bündnis und MLPD. Da diese Außerhalb von Wahlen in keiner Massenmedium erwähnt werden. Was auch ein anliegen ist, ist die Bevölkerung zu politisieren, um selbst aktiv zu werden und sich zu organisieren. Nur gemeinsam können wir was verändern.