Ungerechtigkeiten kann ich nicht akzeptieren. Dementsprechend ziehe ich gegen die ständige Benachteiligung des ländlichen Raumes "ins Feld" und gegen die nach wie vor wachsende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen. Auch bin ich schwer genervt davon, dass unsere Region Saalfeld & Umgebung mitsamt des Thüringer Meeres von der Landespolitik unter keiner Landesregierung die Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen hat, die wir brauchen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Das hat keiner der bisherigen Landtagsabgeordneten auch nur ansatzweise hinbekommen! Ich will in Erfurt zeigen, was wir alles zu bieten haben, denn: "Regional ist Trumpf!"

Die Benachteiligung des ländlichen Raumes beenden - und den Kommunen mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Denn die Lebenswirklichkeit der Menschen entscheidet sich vor Ort. Die Leuchtturmpolitik der letzten Jahrzehnte hat viel Schaden angerichtet - und birgt sozialen Sprengstoff. Stattdessen will ich mich mit aller Kraft ein Umdenken wie in Bayern erreichen. Für den Wahlkreis: Beseitigung der infrastrukturellen Mängel, insbesondere schnelles Internet "an jeder Milchkanne" und Investitionen in Landesstraßen z.B. am Thüringer Meer samt Bau der Linkenmühlenbrücke.