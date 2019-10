Vor etwa 40 Jahren, im Alter von 18 Jahren, zum ersten Mal Mitglied bei Vorläufer-Organisation der Grünen im hessischen Hochtaunuskreis, Kassier im Kreisverband; viele Ämter als Kindergarten-, Klassen- und Schul-Elternsprecher, u.a. Schulelternsprecher am Spezialgymnasium für Sprachen Salzmannschule Schnepfenthal, Waltershausen; vor 5 Jahren auf Stadtratsliste Eisenach; seit vier Jahren Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, jetzt zum ersten Mal Direktkandidat für Thüringer Landtag.

Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Am Rennsteig.

Weil Fridays for Future in Erinnerung gebracht hat, dass in 40 Jahren (seit meinen ersten Engagements bei den Grünen) noch viel zu wenig passiert ist.