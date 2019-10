Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Den Themenkomplex Pflege sehe ich, aufgrund eigener Erfahrung, als persönliche Angelegenheit an. Ich weiß, was Pflegenotstand und Überlastung bedeutet. Natürlich ist diese Thematik auch durch eine alternde Bevölkerung von Bedeutung. Hier muss eine Bestandsaufnahme der Pflegesituation in den Kommunen erfolgen, um wohnortnah weiße Flecken mit Angeboten für Pflegebedürftige und Angehörige zu füllen. Für eine bessere medizinische Versorgung des ländlichen Raumes befürworte ich gemeinsame Niederlassungen von Ärztinnen und Ärzten und möchte diese fördern. Ich stehe für den Aufbau geriatrischer Versorgungsnetzwerke und die medizinische Versorgung älterer Menschen stärker in den Blick zu nehmen.