Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In meinem Garten im Saaletal in der Nähe von Dornburg-Camburg

Ich möchte für den Altkreis Schmalkalden eine Stimme im Erfurter Landtag sein. Das hat in der Vergangenheit ganz gut geklappt, verbessern geht aber immer.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Für Thüringen möchte ich in meiner Funktion als Haushalts und finanzpolitischer Sprecher für solide Finanzen in unserem Freistaat sorgen - in einem Dreiklag aus Schuldentilgung, Vorsorge und Investitionen.