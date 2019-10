Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich möchte die Demokratie aktiv mitgestalten und sie nicht den Populisten am rechten und linken Rand überlassen. Deshalb kandidiere ich zum zweiten mal für den Thüringer Landtag – das erste mal in meinem ländlichen Heimatwahlkreis. Ich möchte Lösungen aufzeigen, wie wir den ländlichen Raum mit innovativen Konzepten zukunftsfähig machen können. Infrastruktur, Mobilität und Digitalisierung sind dafür der Schlüssel.

Ich möchte die Energiepolitik in Thüringen wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Die Energiewende funktioniert nur im Einklang mit Mensch und Natur. Erzeuger erneuerbarer Energie müssen für die Netzstabilität in Verantwortung genommen werden. Zudem setze ich mich bei Windkraftanlagen für die zehnfache Anlagenhöhe als Mindestabstand (10H-Regel) ein. Die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald möchte ich durch eine Stärkung des Thüringer Waldgesetzes untersagen. Darüber hinaus muss die baurechtliche Privilegierung der Windkraft (§35 BauGB) abgeschafft werden.

Unser Ziel ist ein Thüringen, das weltbeste Bildung für alle bietet. Dafür müssen wir das Kooperationsgebot überwinden und durch ein Kooperationsgebot ersetzen. Bildung ist die zentrale Zukunftsfrage und kann nur gesamtstaatlich vorangebracht werden. Zudem möchte ich in Thüringen den Schulen mehr pädagogische, finanzielle und personelle Autonomie geben. Unser Ziel ist die selbstverantwortliche Schule. Die Lehrer, Schüler und Eltern vor Ort wissen am besten, was gut für sie ist.

Wir Freien Demokraten stehen für zukunftsfähige, freie und eigenverantwortliche Hochschulen mit unbürokratischen Entscheidungsprozessen. Die Digitalisierung der Hochschulen möchten wir vorantreiben. Zudem bekennen wir uns zur Kooperation zwischen Hochschulen und der regionalen Wirtschat. Wir brauchen innovative Forschung und einen Transfer der Forschung in die Wirtschaft. So können wir die Voraussetzungen für neue StartUps und den Wohlstand von Morgen schaffen.

Wir Freien Demokraten möchten den Klimanationalismus beenden und den Klimaschutz als echte Menschheitsaufgabe angehen. Das Thüringer Klimagesetz bremst jedoch nicht die Erderwärmung, sondern bezahlbares Wohnen und wirtschaftliches Vorankommen für die Menschen im Freistaat. Wir verbinden Klimaschutz mit Freiheit, Selbstbestimmung und Wohlstand. Auch können wir viel mehr CO2 einsparen und in der Atmosphäre reduzieren, wenn wir beim Klimaschutz global handeln. Denn Umweltverschmutzung und CO2 kennen keine Ländergrenzen. Wir Freie Demokraten setzen auf einen CO2-Zertifikatehandel in Europa mit kürzeren Verfallsdaten. Dadurch steigern wir den Innovationsdruck, bleiben als Politik aber ideologiefrei und technologieoffen. Über die effektivsten Maßnahmen zu Erreichung der Ziele sollen Techniker und Ingenieure entscheiden – nicht die Landes- oder Bundesregierung.

Einen entscheidenderen Beitrag kann die Entwicklungshilfe leisten. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien in Entwicklungsländern, weltweite Aufforstungs- und Renaturierungsprojekte verbunden mit der Verminderung von Holz-Raubbau sowie der globalen Nutzung von Wäldern und Mooren als CO2-Senken können wir mit der gleichen Investition weitaus mehr CO2 einsparen als in Deutschland. Laut Bundesrechnungshof kostete die Energiewende Bund und Verbraucher allein in den letzten 5 Jahren 160 Milliarden Euro - ohne damit eine wesentliche CO2-Einsparung zu erreichen. Für globalen Klimaschutz gibt es unzählige Möglichkeiten.