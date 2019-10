In der Politik meine Ausdauer und Hartnäckigkeit, daneben die Standhaftigkeit in meinen Überzeugungen als Christ. Dadurch bin ich unanfällig gegenüber dem jeweiligen Zeitgeist. Ich kämpfe hart in der Sache, trotzdem achte ich jeden politischen Gegner als Mensch, sehe das Positive an ihm und suche immer den Dialog.