Torben Braga (AfD)

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne wandern. Besonders gerne bin ich an der Bleilochtalsperre und auf dem Rennsteig.

Thüringen braucht insbesondere in den Bereichen Schule & Bildung sowie Migration & Asyl bessere Politik. Hier werden wir als AfD auch unsere Schwerpunkte setzen. Wir werden uns für ein leistungsorientiertes und von linker Ideologie befreites Schulsystem stark machen, in dem Unterrichtsausfall und Lehrermangel zur Vergangenheit gehören. Straffällig gewordene Asylbewerber und Migranten ohne Bleiberecht müssen zudem konsequent abgeschoben werden.

Rot-Rot-Grün hat 2018 trotz massiver Kritik durch Fachleute und gegen alle Widerstände eine verfassungsrechtlich mindestens fragwürdige Novelle des Thüringer Hochschulgesetzes erzwungen, die Hochschullehrer in ihren Grundrechten verletzt. Insbesondere kleine Hochschulen werden seitdem mit Diversitäts- und Gleichstellungsbestimmungen überfrachtet, der Leistungsgedanke an unseren Hochschulen faktisch abschafft und dem Hochschul- und Forschungsstandort Thüringen massiven Schaden zufügt. Unser Ziel nach der Wahl muss es daher sein, diese Reform auf den Prüfstand zu stellen und dort wo sinnvoll und notwendig, rückabzuwickeln.

Wir brauchen eine Versachlichung der dieser Tage sehr emotional geführten Debatte um umwelt- und energiepolitische Fragen. Anstatt das Weltklima von Thüringen aus mit utopischen Klimazielen zu "retten", die unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, unsere Bürger und unsere Kommunen überfordern, gilt es die Folgen des Klimawandels vernunftbasiert in den Griff zu bekommen. Der Hochwasserschutz muss verbessert, die Waldbrandgefahr reduziert und sinnvolle Gebäudeklimatisierung realisiert werden. Der Bau von Windkraftanlagen in Waldgebieten muss verboten werden.

Vervollständigen Sie bitte den Satz: In fünf Jahren sollte es in Thüringen...

... endlich echte, direktdemokratische Beteiligungsmöglichkeiten geben. Wir Bürger sollten bis zu 100 Tage nach Verabschiedung eines Gesetzes JEDES Gesetz per Abstimmung kippen können.



... wieder ein Bildungssystem geben, das sich an Leistung und Begabung orientiert und in dem lückenhafte Abschlusszeugnisse und Unterrichtsausfall eine seltene Randerscheinung sind.



... möglich sein, im Wettbewerb der Bundesländer und der europäischen Staaten erfolgreich mitzuhalten, da nicht mehr Tricksereien um die "schwarze Null" im Mittelpunkt der Haushaltspolitik stehen, sondern Investitionen in eine moderne Infrastruktur, gut ausgebildete Fachkräfte, familienfreundliche Verhältnisse in Dörfern und Städten sowie eine stabile innere Sicherheit.