Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

bei uns zu Hause im "Oberen Saaletal" und natürlich am größten Stausee Deutschlands, dem Bleilochstausee

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen ...

Als rohstoffarmes Land sind wir in besonderer Art und Weise auf Forschung und Entwicklung angewiesen. Die Zentren in Thüringen in Sachen Forschung und Entwicklung sind somit weiter auszubauen und zu fördern.