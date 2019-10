Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich bin 27, möchte eine Familie und mit dieser in der Region alt werden. Müssen wir uns also wirklich immer wieder Gedanken machen, wie wir unseren Landkreis strukturell an immer weniger und älter werdende Menschen anpassen oder stellen wir die Frage lieber neu? Warum wachsen andere Regionen in Deutschland in der Einwohnerzahl? Macht es nicht Sinn, genau dafür zu arbeiten? Nach meinem Empfinden nehmen wir heute zu schnell Zukunftsprognosen als gegeben hin, statt sie zu überdenken und die Rahmenbedingungen neu zu ordnen. Das möchte ich ändern.