Der Stimmverlust der Thüringer CDU sei ein "großes Misstrauensvotum gegenüber der großen Koalition in Berlin". Das sagte zumindest der CDU-Politiker Friedrich Merz am Montagabend im ZDF. Der Politiker nutzte das Interview für eine Generalkritik an der Berliner GroKo. Deren Erscheinungsbild sei grottenschlecht. Weiterhin forderte Merz ein vorzeitiges Ende der Amtszeit Angela Merkels.

Zur Aussicht auf eine Zusammenarbeit zwischen der CDU und den Linken in Thüringen schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung "Nepszava" am Dienstag: "Immer mehr Anzeichen deuten darauf hin, dass das ostdeutsche Bundesland zum Schauplatz eines interessanten Experiments werden könnte - wenn nämlich die Linke, die einzelne Medien immer noch als die Nachfolgepartei der ostdeutschen Staatspartei (SED) bezeichnen, eine Koalition mit der CDU bildet. Vielleicht wäre das sogar die beste Lösung: Denn es braucht eine stabile Regierung, um das weitere Vordringen der AfD aufzuhalten."

CDU-Vize Mario Voigt kritisiert die Zuspitzung des CDU-Wahlkampfes auf die Person Mike Mohring. Bildrechte: MDR/Mario Voigt

CDU-Landesvize Mario Voigt hat den Wahlkampfstil von CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring kritisiert. Voigt sagte der Ostthüringer Zeitung, der ganze Wahlkampf sei zu sehr auf Mohring zugeschnitten gewesen. Die Zuspitzung auf einen Zweikampf zwischen dem CDU-Herausforderer und Ministerpräsident Bodo Ramelow habe dazu geführt, dass sich die Wähler klar für den Linken entschieden hätten. Das sei eine Ursache für den, so Voigt wörtlich, Absturz der Union in der Wählergunst. Das Ergebnis sei eine historische Wahlschlappe, die jetzt in der CDU sowie in der Landtagsfraktion aufgearbeitet werden müsse.