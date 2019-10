Bei der Landtagswahl in Thüringen hat die Linke in Jena ein außerordentlich starkes Ergebnis eingefahren. Die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow kam in der Saalestadt auf 37,7 Prozent der Zweitstimmen - und ließ damit alle anderen weit hinter sich. Grüne (14,3 Prozent), CDU (13,5 Prozent) und AfD (12,7 Prozent) kamen auf zweistellige Werte, während SPD (9,0 Prozent) und FDP (7,7 Prozent) einstellig blieben.