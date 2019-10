Der Südthüringer CDU-Politiker Henry Worm kann ein weiteres Mal mit dem Direktkandidaten -Ticket in den Landtag einziehen. Er kam bei der Landtagswahl auf 34,1 Prozent der Stimmen für den Wahlkreis HildburghausenII/Sonneberg II . Tilo Kummer von der Linken landete auf Platz zwei mit 28,2 Prozent. Platz drei ging an den AfD-Kandidaten Holger Winterstein , er konnte 23,7 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. FDP-Generalsekretär Robert-Martin Montag konnte nur 3,3 Prozent der Stimmen einfahren.

In der Gemeinde Kloster Veßra im Landkreis Hildburghausen hat die AfD im Vergleich zur letzten Landtagswahl gut 28 Prozentpunkte zugelegt. Nach dem vorläufigen Ergebnis schaffte es die Partei von Björn Höcke auf 35,3 Prozent der Wählerstimmen. Kloster Veßra gilt als Hochburg der rechten Szene in Thüringen. Die Linken verloren in Kloster Veßra gut elf Prozentpunkte, die CDU rund neun Prozentpunkte.