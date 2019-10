AfD-Kandidat Torsten Czuppon erobert den ehemaligen Carius-Wahlkreis von der CDU. Bildrechte: MDR/Torsten Czuppon

Der Wahlkreis von Ex-Landtagspräsident Christian Carius (CDU) geht an die AfD. Torsten Czuppon zieht als Direktkandidat mit 29,6 Prozent der Stimmen in den Landtag ein. Er verwies die Kandidatin der Linken, Sozialministerin Heike Werner, auf Platz zwei. Die CDU musste mit minus 14 Punkten herbe Verluste hinnehmen. Kandidatin Rita Schmidkte landete am Ende auf Platz drei.