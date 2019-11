"Aus Sicht der Linken wird eine Minderheitsregierung immer wahrscheinlicher", sagte Hennig-Wellsow nach dem Treffen von Rot-Rot-Grün. CDU-Generalsekretär Raymond Walk hatte sich in der MDR-Sendung "Fakt ist!" am Montag offen für eine Zusammenarbeit mit der Linke-Fraktion im Parlament gezeigt. "Es gibt nicht viele Schnittmengen mit den Linken, aber es gibt sie", sagte Walk am Dienstag der dpa. Als Beispiele für Themen, wo Gemeinsamkeiten erkennbar seien, nannte er Innere Sicherheit, Bildung, die Verankerung des Ehrenamtes in die Verfassung und den Breitbandausbau.