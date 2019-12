Auf der schwierigen Suche nach einer Regierung für Thüringen wollen die Parteien erneut Bündnismöglichkeiten ausloten. Dazu sind in dieser Woche mehrere Treffen aller Parteien außer der AfD geplant. Den Auftakt bilden am Montag Gespräche von Rot-Rot-Grün. Die Regierungskoalition hatte bei der Landtagswahl Ende Oktober ihre Mehrheit verloren . Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) strebt daher eine Minderheitsregierung an, die sich für ihre Projekte Mehrheiten im Landtag sucht.

Aber auch CDU, FDP, SPD und Grüne wollen ihre Gespräche fortsetzen. Geplant sei in der neuen Woche ein Treffen mit den Grünen und ein separates mit den Sozialdemokraten, sagte FDP-Chef Thomas Kemmerich am Samstag am Rande des Landesparteitags der Liberalen in Apolda. Die FDP hatte in Apolda bekräftigt, keine Regierung unter Führung der Linke dulden zu wollen. "Eindeutige oder einfache Optionen zur Regierungsbildung gibt es in der Thüringer Situation nicht."