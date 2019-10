Nach der Landtagswahl in Thüringen am Sonntag wird die Regierungsbildung spannend: Das bisher regierende Bündnis aus Linken, SPD und Grünen hat seine Mehrheit im Parlament verloren. Die Erweiterung der rot-rot-grünen Koalition um eine gelbe Komponente, also die FDP, würde auch keine Mehrheit bringen und wurde zumindest am Sonntagabend vom FDP-Spitzenkandidaten und -Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich ausgeschlossen.