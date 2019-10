Mohring hatte am Montagvormittag dem MDR gesagt, er schließe keine Gespräche mit denen aus, die auf dem Boden der Verfassung in Thüringen stünden und das Land gemeinsam voranbringen wollten. Die CDU könne sich nicht in die Ecke stellen, sondern müsse Verantwortung übernehmen. Was das konkret bedeutet, muss laut Mohring ausgelotet werden. Ihm seien stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen gehe. Mit Blick auf Beratungen in den Führungsgremien der Bundes-CDU sagte Mohring, er brauche Berlin nicht, um zu wissen, was für Thüringen nützlich sei.