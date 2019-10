In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Rund 1,73 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ab 8 Uhr ihre Stimme abzugeben. Im Landtag sind insgesamt 88 Sitze zu vergeben, je 44 Direkt- und Listenmandate. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnte die Zahl noch steigen.

Wahlappell-Plakat vor dem Thüringer Landtag. Bildrechte: dpa

Bodo Ramelow kämpft um sein Amt als erster linker Ministerpräsident Deutschlands und um eine Fortsetzung seiner rot-rot-grünen Koalition. Die Linkspartei lag in den jüngsten Umfragen zwar vorn, für eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün könnte es dennoch nicht reichen.



Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mike Mohring will das Linksbündnis von Ramelow ablösen. Die Christdemokraten lagen in den Umfragen allerdings mit einigem Abstand hinter den Linken.