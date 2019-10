Bei der Landtagswahl 2014 gingen noch fast alle Direktmandate in Thüringen an die Christdemokraten. In diesem Jahr sind sie breiter unter den Parteien verteilt. In 21 Wahlkreisen gingen die Mandate an CDU-Kandidaten. Die Linke bekam in elf Wahlkreisen die meisten Erststimmen. Damit stellt die Linke nun in zwei Wahlkreisen mehr den direkt gewählten Landtagsabgeordneten. Ebenfalls elf Direktmandate gehen erstmals an die AfD. Das einzige Direktmandat für die SPD verteidigte Matthias Hey im Wahlkreis Gotha II.