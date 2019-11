Der Verein "Mehr Demokratie" hat erneut mehr Mitbestimmungsrechte für Bürger gefordert. Landessprecher Ralf-Uwe Beck sagte am Donnerstag in Erfurt, das Zeitfenster für entsprechende gesetzliche Änderungen sei gerade jetzt ideal, weil es im Landtag keine klaren Mehrheitsverhältnisse gebe. Die Regierungsbildung sei noch offen und die Fraktionen könnten sich zusammensetzen und die Reformen auf den Weg bringen.

Ralf-Uwe Beck (re.) und der Vorsitzende der Thüringer Landespressekonferenz, Ulli Sondermann-Becker Bildrechte: dpa

Der Verein präsentierte am Donnerstag einen Katalog mit 17 Forderungen. Dieser sieht unter anderem vor, dass vom Landtag verabschiedete Gesetze per Volksentscheid gestoppt werden können. Neue Gesetze dürften demnach erst 100 Tage nach ihrer Verabschiedung in Kraft treten. Innerhalb dieser Zeit könnten Bürger das Gesetz stoppen. In Sachsen liege dieses Modell des "Volkseinwands" derzeit bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, Grünen und SPD auf dem Tisch.



Außerdem schlägt der Verein vor, die Hürden für die Zulassung von Volksbegehren in Thüringen zu senken. So könne unter anderem die Regelung gelockert werden, dass Volksbegehren sich nicht mit Sachverhalten befassen dürfen, die finanzielle Auswirkungen haben und damit das Haushaltsrecht des Landtages berühren. Korrekturbedarf gebe es auch beim Bürgerantrag, bei dem nach Ansicht des Vereins viel zu viele Unterschriften gesammelt werden müssten.