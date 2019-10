Landtagswahl Hohe Wahlbeteiligung bei der Thüringen-Wahl

Die höchste Wahlbeteiligung nach Wahlkreisen gab es in Jena I, Erfurt III und Weimarer Land I / Saalfeld-Rudolstadt III. Die wenigsten Menschen gingen im Verhältnis im Wahlkreis Gera II und im Kyffhäuserkreis II an die Wahlurnen.

Auch in Sachsen und Brandenburg waren am 1. September deutlich mehr Menschen an die Urne gegangen als bei der jeweils vorangegangenen Wahl. Die Beteiligung lag in beiden Ländern über der 60-Prozent-Marke - in Brandenburg bei 61,3 Prozent und in Sachsen bei 66,5 Prozent.