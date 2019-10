In einem Artikel hatte die ehemalige Thüringer Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld im Zusammenhang mit einem Buch von Quent eine Behauptung aufgestellt. Nach der Gerichtsentscheidung darf diese - unter Androhung eines Ordnungsgeldes von 250.000 Euro - nicht mehr verbreitet werden. Damit kann "Der Wahlhelfer" in seiner aktuellen Fassung auch in Thüringen nicht weiter verteilt werden.

Der Herausgeber Hanno Vollenweider hatte MDR THÜRINGEN bestätigt, das derzeit rund 500.000 Exemplare in Thüringen in Briefkästen verteilt worden sind. Nach seinen Angaben sieht sich der "Der Wahlhelfer" nicht als AfD-Parteizeitung. In dem Blatt wird allerdings eine Reihe von AfD-Positionen vertreten. Zudem werben die Macher der kostenlosen Zeitung für ein Bündnis zwischen AfD und CDU. Dafür fordern sie aber AfD-Landeschef Björn Höcke auf, in einer solchen Koalition kein Regierungsamt zu übernehmen.