CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat vor einer Minderheitsregierung in Thüringen gewarnt. Mohring sagte auf dem Wahlkampfabschluss seiner Partei am Sonnabend in Erfurt, niemand in Deutschland würde eine solche Regierung ernst nehmen. Wer abgewählt worden sei, der müsse seinen Posten räumen.