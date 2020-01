Und: In der Molkerei in Dittersdorf wird die Milch nicht homogenisiert. "Der Rahm setzt sich oben ab und unsere Milch schmeckt noch nach Milch", sagt Amon. "Wir verwenden keine Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe."

Käse und Butter werden außerdem in ursprünglicher Handwerkstradition hergestellt. Produktionsleiter Ronny Kramer bürstet den Käse während des Reifens zum Beispiel täglich. "Das Produkt unterliegt dann immer gewissen Schwankungen in Größe, Gewicht und Aussehen", sagt er. "Das ist der handwerklichen Art geschuldet."

Ronny Kramer bei der Herstellung von Käse. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Eröffnet hat die Landgenossenschaft Dittersdorf hat die Molkerei 2014. Die Geschäftsidee: Milchprodukte in ursprünglicher Handwerksarbeit herzustellen und bei Einzelhändlerin in der Region zu verkaufen. Mit der Molkerei hat die Genossenschaft ihre Direktvermarktung von eigener Wurst und Fleisch erweitert. 700 Kühe hat die Landgenossenschaft laut Amon. Hauptnahrung der Tiere sei Gras von den Wiesen in der Region. Pro Jahr würden die Kühe fast sieben Millionen Kilogramm Milch geben. Nur ein kleiner Teil davon werde im Jahr in der eigenen Molkerei verarbeitet: nämlich rund 450.000 Kilogramm Milch.