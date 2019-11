Die Thüringer Landwirte sind auf dem Rückweg von den Traktorenprotesten in Berlin. Dabei fahren die Landwirte nicht wie bei der Hinfahrt in Konvois über die Autobahn. Laut Polizei nutzen sie überwiegend Land- und Kreisstraßen. Seit dem frühen Morgen sind die Traktoren in kleinen Gruppen unterwegs. Der Thüringer Organisator Mark Heubach sagte, für eine Rückfahrt im Konvoi und über die Autobahn sei der organisatorische Aufwand zu groß gewesen. Außerdem habe es bei der Anreise einige kleinere Unfälle gegeben. Die Protestfahrt und Demonstration in Berlin werten die Landwirte als Erfolg.