Negativpreis Ex-Bauernpräsident Kliem bekommt "Goldene Heuschrecke" verliehen

Feierliche Übergabe der "Heuschrecke" 2020 vor dem Firmensitz der Adib in Bad Langensalza. "Ackerland in BäuerInnenhand" steht auf einem Transparent. 15 Landwirte unterstützen die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) bei der Kundgebung, die als Preisverleihung daherkommt. Fast ebenso viele Medienvertreter sind da.

Aber der Preisträger Klaus Kliem erscheint nicht zur Preisverleihung. Er verkauft sein Unternehmen Adib (Agrar-, Dienstleistungs-, Industrie- und Baugesellschaft) zum Jahresende an die Boscor Land- und Forstwirtschafts GmbH - und die ist im Besitz der Lukas-Stiftung. Zusammen mit anderen Familienstiftungen gehört sie zu Aldi Nord. Dennoch gebe es keinen Einfluss von Aldi auf den Agrarbetrieb, so ein Aldi-Sprecher. Die AbL sieht das anders.

AbL-Geschäftsführer Reiko Wöllert ärgert besonders, dass ausgerechnet ein ehemaliger Bauerverbandspräsident seinen Betrieb mit 6.000 Hektar an einen Discounter verkauft: "Denn allen voran Aldi wurde von den Vertretern des Bauernverbandes immer wieder dafür verantwortlich gemacht, dass die Preise niedrig sind und dass es den Betrieben deshalb so schlecht geht." Er fordert daher ein Gesetz, das "Land Grabbing" - also der Landraub durch landwirtschaftsfremde Investoren - verhindert. Das Thüringer Landwirtschaftsministerium bereitet ein entsprechendes Gesetz gerade vor.