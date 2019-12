Das Unglück ereignete sich auf der Teufelsegg-Piste im Skigebiet Schnalstal in Italien. Laut Polizei ging dort am Mittag eine Lawine nieder und begrub mehrere Skifahrer unter sich, die gerade auf der Piste unterwegs waren. Die Frau aus Thüringen und das aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen stammende Kind konnten am Nachmittag nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden. Das aus Thüringen stammende Kind wurde laut Polizei am Unglücksort wiederbelebt. Es starb jedoch am Abend im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Ein Mann und ein weiteres Kind konnten verletzt geborgen werden.

Rettungskräfte auf der Suche nach Opfern des Lawinenabgangs. Bildrechte: dpa