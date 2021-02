Das Landwirtschaftsministerium will gegensteuern und hat mit einer Agentur "Konzepte erarbeitet, um bei den Herstellern für das Qualitätszeichen zu werben und über die Ziele und Vorteile aufzuklären". Die Lizenznehmer sollen unter anderem von Verbraucherwerbung für das Siegel profitieren, für die dem Ministerium jährlich 340.000 Euro zur Verfügung stehen.

So wirbt die frühere Biathletin Kati Wilhelm seit 2019 für das Qualitätszeichen des Landes als sogenannte Genussbotschafterin. Und das Ministerium verantwortet die Internetseite regionalschmecken.de sowie mehrere Social-Media-Auftritte rund um das Siegel. Auch prangt das Regionallogo beispielsweise übergroß an der Fassade des Erfurter Hauptbahnhofes. Außerdem können die Unternehmen vergünstigt an Messen teilnehmen, wenn diese wieder stattfinden können.