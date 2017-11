Der Neustart des staatlichen Lebensmittelsiegels "Geprüfte Qualität aus Thüringen" läuft zurückhaltend an. Erst wenige Hersteller zeigen Interesse an dem verschärften Qualitätszeichen. Das Siegel fordert ab kommendem Juli einen Anteil von 90 Prozent an Thüringer Zutaten. Bislang reichen 50,1 Prozent aus. Aktuell "ca. zehn Unternehmen" seien erstmals an dem Thüringer Siegel interessiert, sagte die Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums Antje Hellmann MDR THÜRINGEN.