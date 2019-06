In Thüringen gibt es in diesen Tagen viele konstituierende Sitzungen von Kreistagen, Gemeinde- und Stadträten. Konstituierend bedeutet: Die Ratsmitglieder treffen sich nach der Kommunalwahl Ende Mai zum ersten Mal. Aber: In etlichen Kommunen sind die Gemeinde- und Stadträte nicht vollzählig, weil Parteien und Wählervereinigungen für die Wahl weniger Kandidaten aufgestellt haben, als sie aufgrund ihrer Stimmenzahl eigentlich in die Parlamente schicken könnten.

Insgesamt bleiben thüringenweit 45 Sitze unbesetzt. Dass nach einer Wahl Sitze in einem Kommunalparlament unbesetzt bleiben können, hat der Gesetzgeber bereits vorhergesehen - und eine entsprechende Regelung im Thüringer Kommunalwahlgesetz getroffen. Dort heißt es in Paragraf 22, Absatz 4:

Fallen einem Wahlvorschlag mehr Sitze zu, als er Bewerber enthält, so bleiben die übrigen Sitze unbesetzt. Thüringer Kommunalwahlgesetz

Das heißt: Wenn eine Partei es versäumt, genügend Kandidaten aufzustellen, muss sie auch damit leben, dass sie nicht alle Sitze in einem Parlament besetzen kann. Nachrücker - auch nicht von anderen Parteien - dürfen nicht nominiert werden. Laut Ralf Rusch vom Gemeinde- und Städtebund eine sinnvolle und richtige Regelung: "Nachrücken ist ausgeschlossen, weil das ja auch nicht dem Wählerwillen entsprechen würde. Man müsste sich dann auch fragen, wer sollte denn überhaupt nachrücken? Und selbst wenn man verhältnismäßig das Parlament aufstocken würde, ist das nicht das, was der Wähler gewollt hätte. Also bleiben die Sitze unbesetzt. Und das ist insgesamt gesehen auch eine unproblematische Regelung."

38 Kommunalparlamente haben nicht die volle Stärke

Die Folge ist, dass in der laufenden Wahlperiode in insgesamt 38 Thüringer Städten und Gemeinden die Kommunalparlamente nicht die volle Stärke haben. Betroffen sind unter anderem Wutha-Farnroda im Wartburgkreis, Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis, Hirschberg im Saale-Orla-Kreis, Arnstadt im Ilm-Kreis und Posterstein im Altenburger Land. Dabei fällt auf, dass vor allem Wählervereinigungen in mehreren Orten zu wenige Kandidaten aufgestellt haben. 25 der 45 unbesetzten Sitze gehen auf ihr Konto. Möglicherweise, weil sie in einigen Kommunen kein so deutliches Wählervotum erwartet und nicht damit gerechnet haben, so viele Kandidaten in die Parlamente entsenden zu können. Sitze "verschenkt" haben zum Beispiel das Bürgerbündnis Schlotheim-Obermehler (BSO), der Traditionsverein Kleinbocka im Kreis Greiz oder die Tanzgruppe in Mönchpfiffel-Nikolausrieth im Kyffhäuser-Kreis.