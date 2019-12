Hasse sagte MDR THÜRINGEN, dass diese grundsätzlich ausgeräumt seien. Die Kommunikation zwischen Eltern, Schülern und Lehrern könne nun ausreichend verschlüsselt werden. Sensible Daten von Kindern, beispielsweise zu Krankheiten oder Informationen aus Gutachten, dürfen nach Angaben des Landesdatenschutzbeauftragten von den Lehrern gar nicht per E-Mail verschickt werden. Hasse hält eine Evaluation des Verfahrens zu geeigneter Zeit für erforderlich.

Die Pädagogen können ab kommendem Januar eine Adresse nutzen, die nach einem einheitlichen Muster (max.mustermann@schule.thueringen.de) aufgebaut ist. Dienstleister ist eine Firma aus Berlin. Die E-Mail-Postfächer sollen in einem Rechenzentrum in Deutschland betrieben werden.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte dem MDR, dass nun ein landesweites System entstehe, das alle Anforderungen an den Datenschutz erfülle. In der ersten Schulwoche im neuen Jahr würden die Pädagogen ein Schreiben mit allen wichtigen Informationen zur Nutzung ihrer persönlichen Mail-Adressen erhalten.

Nach Ansicht der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft sei die flächendeckende dienstliche E-Mail als schnelles und praktikables Kommunikationsmedium längst überfällig. Somit werde die Arbeit der Pädagogen erleichtert. Auch die Landeselternvertretung (LEV) ist froh, dass die lange erwartete Dienstadresse kommt. In diesem Jahr feiere die E-Mail ihren 35. Geburtstag, so LEV-Sprecherin Claudia Koch. "Standards für Datenschutz, Beamtenrecht und weiß der Kuckuck, was noch" müssten sicher beachtet werden, bevor eine solche staatliche E-Mail-Adresse eingerichtet werden kann. Dass es geschafft wurde, zeuge "von dem Willen und der Bereitschaft des Landes, endlich überfällige Lücken zu schließen. Wie groß diese sind, wird dabei aber besonders deutlich".