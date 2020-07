Es werde keinen Ferien-unterricht geben, erklärte Thüringen Bildungsminister Holter. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut einer Umfrage des Thüringer Bildungsministeriums gaben zwei Drittel der Thüringer Schüler an, während der Coronapause, weniger gelernt zu haben als in der Schule. Das Nachholen des verpassten Unterrichtsstoffes während der Ferienzeit, sei aber vom Tisch, so Bildungsminister Holter. Auch Lehrer hätten ihre Ferien verdient so der Minister. Außerdem sei es rechtlich nicht möglich, Kinder in den Ferien zu verpflichten, in die Schule zu kommen. Ferienbetreuung für Grundschüler werde es auch in diesem Sommer nur für Kinder mit Hortplätzen geben.