In Thüringen suchen immer mehr Lehrer fachliche Hilfe und Beratung. Wie der Vorsitzende des Thüringer Lehrerverbands (Tlv), Rolf Busch, MDR THÜRINGEN sagte, nahmen die Anfragen seitens der Pädagogen und Schulleitungen in den vergangenen sechs Tagen um mehrere hundert Prozent zu. In der Regel hätten die Mitarbeiter des achtköpfigen Krisenteams beim Tlv bis zu drei Anfragen erreicht. In der vergangenen Woche seien es bis zu 40 Mails und Nachrichten am Tag gewesen, die der Lehrerverband beantwortet hat. Das Krisenteam des Lehrerverbands arbeitet seit fünf Wochen.