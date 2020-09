Der Thüringer Lehrerverband hat die geplante Ausstattung der Lehrer mit Dienst-Laptops als überfällig bezeichnet. Verbandschef Rolf Busch sagte MDR THÜRINGEN, vor zehn Jahren hätten sich die 18.000 Lehrer im Freistaat darüber noch gefreut. Er kritisiert außerdem, dass Bund und Länder das Thema Wartung und Aktualisierung der Laptops nicht in den Blick nehmen. Die Aufgabe bleibe an den Schulträgern hängen - also den Landkreisen, kreisfreien Städten beziehungsweise den Trägern freier Schulen.

Zudem sei zu erwarten, dass konkret in Thüringen von den großen Ankündigungen nur wenig in den Schulen vor Ort ankommt. Das habe das Vorgehen bei der Ausstattung bedürftiger Schüler mit Endgeräten gezeigt. Sachsen und Sachsen-Anhalt hätten das dafür vorgesehene Geld längst ausgeschüttet gehabt, als in Thüringen die ersten Anträge eingereicht werden konnten, so Busch.