Bildungspolitik: Lehrer befürchten viel Pendelei durch neues Schulgesetz

Rolf Busch, Vorsitzender des Thüringer Lehrerverbandes (TLV) Bildrechte: dpa

Der Thüringer Lehrerverband erwartet, dass der Landtag das Schulgesetz im parlamentarischen Verfahren stark verändern wird. Der Lehrerverbands-Vorsitzende Rolf Busch sagte, die Schulmindestgrößen seien zu hoch angesetzt und würden voraussichtlich so keinen Bestand haben. Dennoch begrüßen Lehrerverband und GEW, dass die Schulmindestgrößen jetzt per Gesetz und nicht wie ursprünglich geplant in einer einfachen Verordnung geregelt werden.



Die Thüringer Landesregierung präsentiert am Dienstag ihren Entwurf für ein neues Schulgesetz. Darin legt sie unter anderem Mindestgrößen für die Lerneinrichtungen fest: