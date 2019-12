Der wichtigste Forschungs-Förderpreis Deutschlands, der Leibniz-Preis, geht diesmal auch an zwei Wissenschaftler aus Jena. Die jährlich vergebenen Forscherförderpreise gelten als "kleine Nobelpreise", sind aber sehr viel höher dotiert.

Verliehen werden die Leibniz-Preise am 16. März 2020 in Berlin. Grave ist Professor der Kunstgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität. Er wird für seine Standards setzenden kunstgeschichtlichen Arbeiten zur Goethe-Zeit und zur Romantik geehrt.