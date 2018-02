Vermisster aus Gera? Leiche in Fluss in Hessen entdeckt

In der Fulda in Hessen ist am Freitag ein Leichnam entdeckt worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich dabei um einen Mann aus Gera handelt, der seit Wochen vermisst wird und möglicherweise ermordet worden ist.

Taucher bei der Bergung in der Fulda Bildrechte: TVNewsHessen

Ein Paar aus Zwickau hatte im November gestanden, einen 45 Jahre alten Mann in Gera ermordet zu haben, um an sein Auto zu kommen. Die Leiche wollen die Beiden später bei Bad Hersfeld in die Fulda geworfen haben. Sie war damals allerdings trotz aufwändiger Suche nicht gefunden worden.



Wie ein Sprecher der Polizei in Fulda am Sonnabend sagte, soll der nun entdeckte Leichnam am Montag obduziert werden. Notwendig sei eine DNA-Analyse.



Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper am Freitag zwischen Bad Hersfeld und Niederaula in der Mitte des Flusses entdeckt. Er hing laut Polizei an einem Ast fest.