Von "Coup" bis "unwiderstehliches Angebot" Lieberknecht als MP: So wird Ramelows Manöver kommentiert

Überraschung in Thüringen: Bodo Ramelow schlägt Christine Lieberknecht als zwischenzeitliche Regierungschefin vor. Viele Kommentatoren sprechen von einem raffinierten Schachzug. Allerdings nicht in erster Linie, weil Ramelow staatsmännisch handle, sondern weil er die CDU unter Druck setze - und sich für eine eigene Neuwahl in Stellung bringe.