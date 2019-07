Zum Begriff der Immunität Die parlamentarische Immunität ist eine der Grundsäulen eines demokratischen Staates beziehungsweise einer parlamentarischen Demokratie. Im Grunde stellt sie eine Art kollektiven Selbstschutz der gewählten Abgeordneten gegen strafrechtliche Verfolgungsmaßnahmen dar.



Prüft eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einzelne Abgeordnete, so muss sie beim jeweiligen Parlament - also Bundestag oder Landtag - beantragen, deren Immunität aufzuheben. Erst bei Zustimmung dürfen dann offizielle Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.



In der Bundesrepublik ist die Abgeordneten-Immunität im Grundgesetz Artikel 46, Absatz 2, geregelt. In den Verfassungen der Bundesländer ist die Immunität der Abgeordneten jeweils mit eigenen Bestimmungen geregelt. Die müssen jedoch dem Wortlaut, beziehungsweise dem Sinn der Grundgesetzlichen Regelung entsprechen. In der Verfassung des Freistaats Thüringen ist dies unter Artikel 55, Absatz 2, geregelt.