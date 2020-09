Thüringens Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow will für den Bundesvorsitz ihrer Partei kandidieren. Das gab die 42-Jährige am Freitag nach einer Vorstandssitzung der Landespartei in Erfurt bekannt. Zuvor hatte die hessische Linke-Fraktionsvorsitzende Janine Wissler ebenfalls ihre Kandidatur angekündigt.

Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: dpa