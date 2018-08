Ramelow: Sammlungsbewegung keine Gefahr für die Linke

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht die Sammlungsbewegung "Aufstehen" nicht als Gefahr für seine Partei an. Ramelow sagte auf dem Jahresempfang der Linken in Erfurt, er habe nichts gegen eine Sammlungsbewegung. "Alle, die zusammen über die Parteigrenzen hinweg etwas für die Menschen und das Land tun wollen, sollen sich eingeladen fühlen, es gemeinsam auf den Weg zu bringen. Wogegen ich etwas habe ist, wenn man sich gegenseitig ausgrenzt", so der Ministerpräsident.

Ramelow war vor über 20 Jahren als Mitglied der "Erfurter Erklärung" selbst in einer überparteilichen Bewegung aktiv. Der Zusammenschluss von 40 Persönlichkeiten protestierte damals nach eigenen Angaben gegen die soziale Kälte im Land.

Hennig-Wellsow: Besser die Linke stärken

Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: IMAGO Die Thüringer Landes- und Fraktionschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, sagte, es sei gut, wenn eine Partei in Bewegung ist. Die Linke sei selbst eine Sammlungsbewegung, nachdem sie sich 2007 mit der WASG zusammengeschlossen hat. "Für Menschen, die nicht in einer Partei sein wollen, gibt es in einer Sammlungsbewegung durchaus Potenzial", sagte sie. "Das muss jeder selber entscheiden." Sie plädiere allerdings dafür, die Linke zu stärken und damit auch eine parlamentarische Kraft zu entfalten.



Mehrere Spitzenpolitiker der Linkspartei gingen zuletzt auf Distanz zur neuen Sammlungsbewegung. Thüringens Kulturminister und Chef der Staatskanzlei, Benjamin Hoff, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Wir gegen die Politik da oben - das ist ein Trend in der politischen Debatte." Auch Wagenknechts Sammlungsbewegung bediene diesen Trend. "Das ist antiaufklärerisch", sagte Hoff.

Riexinger: Ein Projekt von Einzelpersonen