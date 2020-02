Die Linke in Thüringen hat für den gemeinsamen Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen gestimmt. In einer Mitgliederbefragung sprachen sich mehr als 95 Prozent für den Vertrag zur Minderheitsregierung aus, teilte die Partei am Montag mit.

Die Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sieht die Gründe für das eindeutige Ergebnis in der Bilanz der rot-rot-grünen Koalition und in einer "großen Beliebtheit" von Bodo Ramelow. Die Linke habe ein starkes Programm und mit Ramelow den "besten Kandidaten" für die Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch, so Hennig-Wellsow.