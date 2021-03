Susanne Hennig-Wellsow hat nach ihrer Wahl an die Bundesspitze der Partei Die Linke den Parteivorsitz in Thüringen wie angekündigt niedergelegt. Das gab der Landesvorstand am Montagabend bekannt. Eine Nachfolge wurde zunächst nicht nominiert. Die Geschäfte sollen vorerst ihre beiden Stellvertreter weiterführen, der Landtagsabgeordnete und Innenexperte Steffen Dittes und Gesundheitsministerin Heike Werner. Sie sind damit auch für den Wahlkampf der Landespartei für die Landtagswahl am 26. September verantwortlich. Im November will die Partei dann eine neue Landesspitze wählen.