Susanne Hennig-Wellsow hat nach ihrer Wahl an die Bundesspitze ihren Parteivorsitz in Thüringen wie angekündigt niedergelegt. Das gab der Landesvorstand am Montagabend bekannt. Eine Nachfolge wurde zunächst nicht nominiert. Die Geschäfte sollen vorerst ihre beiden Stellvertreter, der Innenpolitiker Steffen Dittes und Gesundheitsministerin Heike Werner, weiterführen. Die beiden sollen die Linke in den Landtagswahlkampf führen. Im November will die Partei dann eine neue Landesspitze wählen.

"Damit ist Stabilität und Kontinuität innerhalb des Landesverbandes, aber auch gegenüber den politischen Partnern in der Koalition gesichert", sagte Dittes. Ziel sei, mit Ramelow als Spitzenkandidaten eine rot-rot-grüne Mehrheitsregierung nach der Wahl zu bilden, sagte Dittes. In Thüringen steht am 26. September zusammen mit der Bundestagswahl eine vorgezogene Landtagswahl an.

Hennig-Wellsow acht Jahre Landesvorsitzende

Mit einer persönlichen Erklärung legte Hennig-Wellsow ihr Amt an der Spitze nieder. Darin würdigte die 43-Jährige die insgesamt achtjährige Zusammenarbeit im Landesvorstand und schwor ihre Genossen auf die kommenden Aufgaben ein. Es gehe um erfolgreiche rot-rot-grüne Regierungsarbeit, stabile progressive Mehrheiten bei den anstehenden Landtagswahlen und einen linken Erfolg im Bundestagswahlkampf im Herbst.