Von allen Thüringer Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist Sibylle Berg derzeit die bekannteste. Mit dem Roman "GRM. Brainfuck", der im Frühjahr erschien, feierte sie ihren bisher größten Bestsellererfolg. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) zeichnet die Weimarerin am Dienstagabend mit dem Thüringer Literaturpreis aus.

"GRM. Brainfuck" ist das letzte Werk in einer ohnehin schon stattlichen Reihe von Texten. Die Schriftstellerin verfasste bisher vierzehn Romane, fünfundzwanzig Theaterstücke und zahlreiche Kolumnen. Sie wurde 1962 in Weimar geboren und hat dort auch ihre Kindheit verbracht. Erlernt hat sie zunächst den Beruf einer Puppenspielerin und nach der Ausbildung am Naumburger Puppentheater gearbeitet. Die Stelle verlor sie jedoch, als sie 1984 einen Ausreiseantrag stellte.

Autorin lebt mittlerweile in Zürich und Tel Aviv

"Ich bin weggegangen, weil ich den Rest der Welt sehen wollte", erinnerte sie sich später in einem Interview. Von der Welt hat sie inzwischen viel gesehen und auch viel darüber geschrieben. Ihre Reisereportagen sind unter dem Titel "Wunderbare Jahre. Als wir noch die Welt bereisten" erschienen. Darin reißt sie die Hochglanzfolie von den Urlaubsorten und spottet manchmal über die Szenarien. Zum Beispiel über die Rituale bei den Bayreuther Festspielen. Heute lebt die Autorin, inzwischen Schweizer Staatsbürgerin, in Zürich und Tel Aviv.

Ihr aktuelles Buch "GRM. Brainfuck" führt die Leser ins englische Rochdale, denn in Großbritannien verdichten sich nach ihrer Meinung die Probleme der Gegenwart exemplarisch. "Die größtmögliche Privatisierung von allem, dieser Krieg der Reichen gegen die Armen, der überall um sich greift. Dort haben sie es schon sehr gut hingekriegt, die haben einen Großteil der Bevölkerung einfach abgeschrieben", meint Sibylle Berg.

Zentrale Veränderung stilistisch klar beschrieben

"GRM. Brainfuck" ist das aktuelle Buch der Thüringer Literaturpreisträgerin. Bildrechte: Kiepenheuer&Witsch Ihren wachsamen Blick auf aktuelle Entwicklungen und ihre kritische Distanz zum Kapitalismus hebt auch die Jury in ihrer Begründung für den Thüringer Literaturpreis hervor: "In stilistischer und struktureller Klarheit beschreibt Berg die zentralen Veränderungen und Verunsicherungen unserer Gesellschaft und analysiert ihre Wirkung auf den Einzelnen mit großer Präzision."



Sibylle Berg sieht unsere Gesellschaft, und damit ist vor allem der Kapitalismus weltweit gemeint, an einem wirtschaftlichen Abgrund. "Die Zeit, in der der Mittelstand von kleinen Häusern träumen konnte und die auch bekam und zwei Autos in der Garage hatte, die ist vorbei." Sibylle Berg spitzt die Probleme in ihren Büchern zu.

Gerade in "GRM" werden die Leser nicht nur einmal irritiert angesichts der aussichtslosen Situation der Protagonisten. Brutale Armut, Gewalt, und Drogenexzesse werden in einer Weise dargestellt, dass sie irritieren und provozieren wollen. So sollte man Bergs Bücher auch lesen, als Zuspitzung. Darin stellt sie mehr Fragen als sie Antworten gibt, und diese Fragen reicht Sibylle Berg mit geheimnisvollem Lächeln an ihre Leser weiter.

Der Thüringer Literaturpreis wird seit 2005 alle zwei Jahre vergeben. Er ist mit 12.000 Euro dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Lutz Seiler und Wulf Kirsten.