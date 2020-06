Gesundheitsministerin Heike Werner will diesen Dienstag ab 13 Uhr die Inhalte der neuen Coronavirus-Eindämmungsverordnung vorstellen, die am 13. Juni in Kraft treten soll. Ein zentraler Punkt sind Änderungen im Kita- und Schulbetrieb. Zudem diskutiert das Kabinett die Öffnung weiterer Einrichtungen wie Schwimmbäder, Saunen und Kinos.