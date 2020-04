Das Sonneberger Landratsamt hat knapp 29.000 Schutz-Masken für die Bevölkerung besorgt. Sie sollen nach Angaben einer Sprecherin zum Selbstkostenpreis in den Apotheken im ganzen Kreis verkauft werden. Der dürfe 1,95 Euro pro Stück nicht überschreiten. Ausschließlich Einwohner des Kreises Sonneberg dürften maximal zehn OP-Masken kaufen. Weitere 10.000 Masken würden für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vorbehalten.

Guten Morgen! Auch am heutigen Karfreitag halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus und Covid-19 in Thüringen auf dem Laufenden. Antworten auf wichtige Fragen zu Corona finden Sie auch in unserem Ratgeber: